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Северная верфь , Санкт-Петербург , промышленное строительство | 26 февраля 2018 г. | 15:46

На "Северной верфи" запланирована масштабная реконструкция

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На судостроительном предприятии "Северная верфь" (входит в ОСК) началась реализация первого этапа проекта «Новый судостроительный комплекс». Для этого был подписан контракт между Северной верфью и Метростроем. Новый комплекс позволит предприятию строить крупнотоннажные суда и корабли, сообщила пресс-служба компании.

Контрактом предусмотрено, что Метрострой построит стапельную плиту с закрытым двухпролетным эллингом над ней. Его длина составит 250 м, ширина 140 и высота 75 м. Эллинг будет оснащен мостовыми кранами грузоподъемностью 350 т и современным передаточным оборудованием на базе самоходных судовых поездов. В нем разместятся производственные участки стапельного, достроечного и механомонтажного производства. Работы должны быть завершены в первом квартале 2019 г.

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По словам экспертов, подобная модернизация Северной верфи напрашивалась давно. Ограниченные размеры стапелей создавали определенные трудности и ограничивали номенклатуру.

Новый эллинг предназначен для строительства кораблей с момента их закладки и до спуска на воду. После этого они, как и сегодня, будут швартоваться для завершения работ у достроечной набережной. Ее нынешняя длина – около одного километра – в ходе работ по модернизации не изменится.

Но все озвученное выше – лишь первый этап модернизации предприятия. В ходе второго, который начнется сразу после ввода в строй нового эллинга, на Северной верфи планируют модернизировать корпусообрабатывающее и сборочно-сварочное производства. Реформа не остановит работу – она будет проводиться параллельно с выполнением текущих заказов.

По словам генерального директора Метростроя Николая Александрова, метростроевцы ведут подготовку к началу большого строительства. Сейчас обустраивается строительный городок. Параллельно Метрострой ведет переговоры с поставщиками материалов и оборудования, размещает заказы на изготовление металлоконструкций, разрабатывает логистические схемы поставок.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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