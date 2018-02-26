В Москве открыли участок Большой кольцевой линии метрополитена

Первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена начал работу в столице в понедельник 26 февраля.

Движение поездов осуществляется от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" через станции "Шелепиха", "Хорошевская" и "ЦСКА". Длина участка – 10,5 км. Таким образом, теперь число станций московского метро достигло 212, а протяженность линий — около 360 км.

Четыре из этих станций являются пересадочными. Так, с "Делового центра" БКЛ можно перейти на станцию "Выставочная" Филевской линии, "Шелепиха" стала пересадочной с одноименной станцией Московского центрального кольца, а "Хорошевская" имеет пересадку на станцию "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии. Пересадку между станциями "Петровский парк" и "Динамо" Замоскворецкой линии откроют позже, пока там продолжаются работы по строительству наклонного перехода.

Непосредственно в состав будущего кольца войдут станции "Петровский парк", "ЦСКА" и "Хорошевская", а станции "Шелепиха" и "Деловой центр" станут от него ответвлением в направлении "Москва Сити".

С открытием движения по первому участку поезда будут работать по двум маршрутам. Со станции "Петровский парк" можно будет добраться и до "Делового центра", и до станции "Раменки" Солнцевской линии. Для того, чтобы пассажирам со стороны станции "Раменки" добраться до "Делового центра", нужно будет совершить пересадку на другой поезд на станции "Шелепиха".

Открытие первого участка БКЛ повысит транспортную доступность пяти районов Москвы, в которых проживают более 480 тыс. жителей. Также улучшится транспортное обслуживание таких популярных объектов, как деловой центр "Москва Сити" с выставочным центром "Экпоцентр", стадионы "Динамо" и ЦСКА, дворец спорта "Мегаспорт".

БКЛ на схеме метро получит 11-й номер. Сейчас этот номер у Каховской линии, которая в перспективе войдет в состав Большого кольца метрополитена.

"Это одна из самых крупнейших линий метро в мире", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия. По его словам, в течение ближайших 4-5 лет будут построены все остальные станции БКЛ. С.Собянин отметил, что новая линия метро охватит срединные части Москвы и разгрузит действующие линии подземки.