Кроссовер Changan CS75 будет выпускаться в Липецкой области

Новый полноразмерный кроссовер Changan CS75, который появился на российском рынке в конце прошлого года, в ближайшем будущем будет выпускаться на заводе Changan в Липецкой области. В настоящее время ведутся сертификация и работа, связанные с корректировкой производственной линии.

Кроме того, на третий квартал 2018 г. запланирован рестайлинг кроссовера Changan CS35. Всего в текущем году липецкий завод Changan планирует произвести 2,3 тыс. автомобилей. По итогам прошлого года с липецкого конвейера сошло около 2 тыс. кроссоверов Changan CS35 против 365 штук годом ранее. Продажи автомобилей этой модели в прошлом году выросли в 2,7 раза и составили 1388 единиц.

Российский проект компании Changan International Corporation стартовал в ноябре 2015 г. при поддержке группы компаний «Ирито» и администрации Липецкой области. В конце 2016 г. на заводе Changan, расположенном в Краснинском районе Липецкой области, начался выпуск компактных кроссоверов Changan CS35. Предприятие работает по принципу крупноузловой сборки. План развития Changan в России на следующие пять лет предполагает вывод семи новых моделей – новых кроссоверов, хэтчбека, седана и MPV.