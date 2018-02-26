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АРСС , ЗМК , Металлоконструкции | 26 февраля 2018 г. | 13:07

Металлостроители обсудили в Сочи инструменты повышения конкурентоспособности ЗМК

Металлостроители обсудили в Сочи инструменты повышения конкурентоспособности ЗМК

21-22 февраля в Сочи состоялась конференция «Инструменты повышения конкурентоспособности заводов металлоконструкций».Ее организатором выступила Ассоциация развития строительного строительства (АРСС).

Мероприятие прошло при участии ведущих экспертов отрасли, представителей заводов металлоконструкций. На конференции рассмотрели различные аспекты конкурентоспособности, помогающие участникам рынка стального строительства успешно развиваться в непростых экономических условиях и падении рыночного спроса.

Кроме этого, состоялись открытые дискуссии по темам: «Российский рынок металлоконструкций. Тенденции и перспективы» и «Универсальные серийные решения быстровозводимых зданий». Второй день конференции завершило открытое совещание по разработке СТО АРСС.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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