"Кабельный Альянс" поставил на стадионы чемпионата мира по футболу почти 3 тыс. км кабелей и проводов

Продукция предприятий «Холдинга Кабельный Альянс» (ХКА, входит в УГМК) использована при строительстве и реконструкции стадионов, на которых пройдут игры Чемпионата мира по футболу-2018. Общий объем поставок – порядка 3 тыс. км.

Самые большие контракты заключены с подрядчиками московских «Лужников», «Екатеринбург Арены» и питерской «Зенит Арены» (950, 837 и 810 км соответственно). Для реконструкции площадок мундиаля в Калининграде и Нижнем Новгороде ХКА поставил около 60 километров кабельной продукции.

«Основа поставок – безгалогенные силовые и контрольные кабели до 1 кВ, в том числе огнестойкие, а также кабели на среднее напряжение. Стадионы – это объекты с повышенными требованиями к пожарной безопасности, поэтому там прокладываются только специальные кабельные изделия, которые в случае возгорания могут поддерживать работоспособность оборудования, систем оповещения и эвакуации в течение минимум 3 часов. Кроме того, они не выделяют в воздух опасных газов галогеновых кислот», - сообщил заместитель директора по продажам ХКА Виталий Кабаков.

По словам специалистов, спрос на пожаробезопасные кабели с медными жилами (маркировка FRHF, HF) растет в геометрической прогрессии. Сегодня их применяют на объектах, где важны бесперебойная работа оборудования и безопасность людей: атомные станции, метро аэропорты, больницы, торговые центры, кинотеатры, объекты с повышенной пожаро- и взрывоопасностью.

«Мы внимательно следим за изменениями потребностей заказчиков и стремимся действовать на опережение. Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на пожаробезопасные кабели, повысить качество изделий и уровень сервиса, на заводе проводится модернизация линий для производства кабелей с изоляцией и оболочкой из полимерной безгалогенной композиции. На данный момент закуплено оборудование на сумму более 73 млн руб. И это только начало», - отметил директор Электрокабель Кольчугинский завод» (входит в ХКА) Владимир Иванов.