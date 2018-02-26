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Северсталь , ЧерМК , новое оборудование | 26 февраля 2018 г. | 12:17

На ЧерМК поставлено энергообрудование из Южной Кореи стоимостью 1 млрд руб.

На ЧерМК поставлено энергообрудование из Южной Кореи стоимостью 1 млрд руб.

Северсталь получила электрокомпрессоры для Череповецкого металлургического комбината с завода-изготовителя HANWHA TECHWIN (Южная Корея). Стоимость инвестпроекта – около 1 млрд руб., сообщает пресс-служба компании

Реализация инвестпроекта по замене компрессоров на ЧерМК обеспечит сжатие воздуха до нужных величин и его подачу в сеть при меньшем расходе электроэнергии. За счет использования современного энергоэффективного оборудования расход электроэнергии на процесс сократится на 27%.

В соответствии с контрактом, приемка оборудования состоялась в прошлом году непосредственно на производстве HANWHA TECHWIN в городе Чангвон. В декабре 2017 г. основное оборудование было отправлено из порта Пусан в Череповец с перегрузкой в порту Роттердама. Из порта в Санкт-Петербурге на ЧерМК поставка осуществлялась автомобильным транспортом, приспособленным для перевозки сверхкрупногабаритного груза.

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02 февраля 2018 г. В 2018 г. Северсталь инвестирует в свое развитие 49,5 млрд руб.

Монтаж компрессоров, трубопроводов сжатого воздуха, а также модернизацию систем охлаждения и электроснабжения компрессоров планируется завершить до конца 2018 г. Поставщик выполнит шеф-монтаж и пусконаладку основного оборудования.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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