На рынке металлов РФ продолжается рост цен

Компания Брок-Инвест-Сервис представил новый обзор рынка металлов. В частности, сообщается, что на мировом рынке экспортные котировки на текущей неделе соответствуют следующим уровням: стоимость квадратной заготовки составляет 515 $/тн (FOB Черное море), прогнозный потенциал ближайшей недели 520$/тн на квадратную заготовку; стоимость горячекатаного рулона составляет 615 $/тн (FOB Черное море).

Наблюдается оживление на рынках Ближнего Востока, Турции, - ожидание высокого спроса в Китае, - данные факторы стимулируют производителей к дальнейшему увеличению цен в контрактах и интересу к экспортным торгам.

На рынке РФ в сегментах горячекатаного и сортового проката наблюдается интерес производителей к экспортным поставкам над внутренними.

Ряд комбинатов повысили прайс-листы для центральных регионов, оставив возможность ценовых корректировок в «домашних» регионах (Сибирь и Урал). Общая стратегия комбинатов, озвученная потребителю - снижение объемов выпуска арматурного проката на внутренний рынок, плановые ремонты на некоторых производственных участках, и как следствие - повышение цен.

Позиция вторичного рынка: повышение цен, квотирование объемов, урезание ассортиментной линейки при входе в сезон это меры, которые не стимулируют спрос, а наоборот – замедляют. Вторичный рынок не принимает этого повышения и заявляет о желаемом снижении, что и проявляется в тендерных торгах. Особенно чувствительны к ценовому диссонансу регионы: Н.Новгород, Рязань, Ярославль, СЗФО. Такой ценовой дисбаланс (рост на первичном рынке и западание цен на внутреннем рынке) приводит к замедлению плановых закупок и заставляет товаропроводящие сети нести убытки.

В листовом прокате ожидаются следующие изменения: горячекатаный прокат +1 000 руб/т, холоднокатаный прокат - без ценовым колебаний, оцинкованный прокат - с потенциалом к значительному росту.

Фасонный прокат без ценовых колебаний, рост в крупном балочном прокате БШК.

Трубный прокат: продолжение роста – от +2 000 руб/т, наиболее чувствительна к ценовому росту труба с тонкой стенкой.

Резюмируя, видно, что вслед за горячим рулоном намечается рост на все товары субституты. Арматурный прокат в разнонаправленных ценовых диапазонах: в случае затяжного квотирования и стабильной позиции производителей по «закрытому» предложению марта - цены продолжат рост или под давлением вторичного рынка цены придут в дисбаланс.

2 марта в конференц-зале РСПМ пройдет круглый стол служб маркетинга металлургических и металлоторговых компаний "Итоги и прогнозы – обмен мнениями". Подробная информация, заявка на участие