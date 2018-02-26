Минтранс РФ планирует запустить единую цифровую платформу грузоперевозок

Минтранс РФ в рамках программы "Цифровая экономика" планирует к концу 2019 г. запустить цифровую платформу транспортного комплекса на основе сервисов "Платона" и РЖД, инвестиции на реализацию всей программы цифровизации транспортного комплекса до 2022 г. могут составить около 450 миллиардов руб., рассказал первый замглавы министерства Евгений Дитрих.

Полноценное функционирование цифровой системы транспортного комплекса намечено на 2022 г., уточнил гендиректор оператора "Платона" - РТИТС - Антон Замков. Евгений Дитрих же отметил, что уже сейчас отдельные элементы такой платформы есть у "Платона", ГЛОНАСС и РЖД, но необходимо выработать единый стандарт, объединить сервисы в одну экосистему. Предварительные затраты на проект до 2022 г. первый замминистра оценил в 450 млрд руб. Причем без активного участия государства, в том числе и финансового, на данном этапе не обойтись, считает Евгений Дитрих.

"Цифровая платформа предназначена и для бизнеса, и для государственных органов власти. Активное участие в создании платформы принимает именно бизнес из всех видов транспорта. Это формирование стандартов и сервисов", - говорит Дитрих. Глава РТИТС, в свою очередь, видит основной задачей тотальное снижение издержек, как на уровне бизнеса, так и в госрегулировании процесса перевозок, а также в унификации транспортно-логистических решений на одной платформе.

"Страна огромная - вариантов перевозки различными видами транспорта огромное количество, интеграция между ними почти всегда отсутствует. ... Все сервисы платформы будут реализованы по принципу "одного окна", где можно будет отслеживать перемещение груза, получать все необходимые документы в электронном виде, юридически значимом для ФНС и ФТС", - описал принцип работы платформы Антон Замков.