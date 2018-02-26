В РУСАЛе произошли изменения в руководящем составе

Генеральным директором РУСАЛа стала Александра Бурико, ранее занимавшая должность финансового директора компании. Прежний генеральный директор Владислав Соловьев назначен генеральным директором En+, а также президентом РУСАЛа.

А.Бурико занимала пост финансового директора РУСАЛа с октября 2013 г. С июня по октябрь 2013 г. являлась членом совета директоров РУСАЛа. C ноября 2012 г. до октября 2013 г. Александра Бурико работала в качестве заместителя генерального директора En+ Group, где отвечала за оперативное управление компанией, повышение эффективности ее бизнеса, а также улучшение финансовых и производственных показателей. До прихода в En+ Group Александра на протяжении 16 лет работала в компании KPMG в России и Канаде; с 2005 г. занимала позицию партнера KPMG. Александра Бурико окончила экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; является членом Института аттестованных бухгалтеров Канады и аттестованным бухгалтером США.

Ключевыми приоритетами для нового генерального директора будут обеспечение развития РУСАЛа за счет дальнейшего повышения эффективности предприятий компании, внедрения технологий, уменьшающих нагрузку на окружающую среду, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие внутреннего рынка и расширение сфер применения алюминия.

В целом кадровые изменения обеспечат дополнительную синергию Металлургического и Энергетического сегментов En+ Group.