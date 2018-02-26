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Красный котельщик , Казахстан , энергетическое машиностроение | 26 февраля 2018 г. | 13:12

Красный котельщик поставил оборудование на ТЭЦ-2 Астаны

Красный котельщик поставил оборудование на ТЭЦ-2 Астаны

Таганрогский котлостроительный завод (ТКЗ) «Красный котельщик» (входит в компанию «Силовые машины») завершил поставку трех подогревателей высокого давления (ПВД) и быстродействующего защитного устройства к ним на ТЭЦ-2 Астаны (Республика Казахстан). Сейчас на станции проходит монтаж этого оборудования.

ПВД-550 – подогреватели коллекторно-спирального типа, которые считаются лидерами по соотношению «цена-качество» среди подобного оборудования как на внутреннем рынке, так и на рынке стран СНГ. Это серийно изготавливаемая «Красным котельщиком» продукция, которая пользуется спросом среди заказчиков.

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Поверхности теплообмена данных подогревателей состоят из труб малого диаметра. Такое конструктивное решение позволяет интенсифицировать теплообмен, снизить металлоемкость, повысить компактность и надежность изделия. Оборудование планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 г.

16 - 17 апреля в Алматы (Казахстан) состоится 1-я Международная конференция "Рынок металлов Середней Азии", в ходе которой будут обсуждаться текущее состояние и перспективы развития сотрудничества российских металлургических, металлоторговых компаний с представителями местного бизнес-сообщества.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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