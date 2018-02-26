Красный котельщик поставил оборудование на ТЭЦ-2 Астаны

Таганрогский котлостроительный завод (ТКЗ) «Красный котельщик» (входит в компанию «Силовые машины») завершил поставку трех подогревателей высокого давления (ПВД) и быстродействующего защитного устройства к ним на ТЭЦ-2 Астаны (Республика Казахстан). Сейчас на станции проходит монтаж этого оборудования.

ПВД-550 – подогреватели коллекторно-спирального типа, которые считаются лидерами по соотношению «цена-качество» среди подобного оборудования как на внутреннем рынке, так и на рынке стран СНГ. Это серийно изготавливаемая «Красным котельщиком» продукция, которая пользуется спросом среди заказчиков.

Поверхности теплообмена данных подогревателей состоят из труб малого диаметра. Такое конструктивное решение позволяет интенсифицировать теплообмен, снизить металлоемкость, повысить компактность и надежность изделия. Оборудование планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 г.

16 - 17 апреля в Алматы (Казахстан) состоится 1-я Международная конференция "Рынок металлов Середней Азии", в ходе которой будут обсуждаться текущее состояние и перспективы развития сотрудничества российских металлургических, металлоторговых компаний с представителями местного бизнес-сообщества.