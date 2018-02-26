На СУМЗе будут развивать систему бережливого производства

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ, входит в УГМК) планирует внедрить производственную систему предприятия с использованием методик и инструментов бережливого производства.

Это особая концепция управления операциями, основанная на постоянном анализе процессов, выявлении и устранении потерь, повышении производительности труда и улучшении культуры производства. На заводе разработана программа мероприятий. На этапе внедрения новых подходов определены документы, которые необходимо разработать, предусмотрено обучение персонала и осуществление пилотных проектов в нескольких подразделениях. Данное направление должно стать неотъемлемой частью действующей на заводе Интегрированной системы менеджмента в области качества, экологии и охраны труда как элемент непрерывного ее улучшения.

На данный момент на заводе уже актуализирована организационная структура и создана новая служба – отдел интегрированной системы менеджмента и развития производственной системы (ОИСМиРПС), который возглавил заместитель главного инженера. В первом полугодии планируется отработать пилотные проекты на ремонтно-механической базе, участке по ремонту электрооборудования и в электротехнической лаборатории электроремонтного цеха, а также на двух участках локомотивного депо железнодорожного цеха. Специалисты новой службы совместного с работниками цехов проанализируют существующие процессы, в которых есть явный потенциал для улучшения, дадут им оценку и предложат возможности исключения потерь.

СУМЗ определил для себя изучить и использовать опыт Уралэлектромеди, где уже два года успешно развивается производственная система, применяются все подходы бережливого производства.

«Каждое предприятие уникально, и производственный процесс, и потери в нем могут быть особенными и характерными только в условиях этого подразделения или специфики его деятельности. То, что может быть типичным для Уралэлектромеди, не обязательно будет таковым и для СУМЗа. Однако подходы к поиску потерь, решению задач повышения производительности труда и улучшений состояния рабочих мест одинаковые, может отличаться лишь степень использования того или иного инструмента бережливого производства» –отметила заместитель главного инженера-начальник ОИСМиРПС Наталья Олькова.