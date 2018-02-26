ПГК нарастила перевозки промышленного сырья из Западной Сибири

Новосибирский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в январе текущего года увеличил объем перевозок в крытом подвижном составе на 8%, до 100 тыс. т. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 3%, до 281 млн т-км.

Положительной динамике способствовало увеличение погрузки ключевых производителей химической продукции, а также промышленного и строительного сырья в Западной Сибири.

«На рост показателей повлияло увеличение отправок предприятий в рамках долгосрочных сервисных контрактов. Например, за счет роста объемов погрузки крупного предприятия Кучуксульфат доля филиала в сегменте перевозок промышленного сырья на ЗСЖД увеличилась на 18%. Кроме того, мы активно работаем над повышением производительности вагонов, что особенно актуально в условиях сохраняющегося дефицита крытого подвижного состава в Западно-Сибирском регионе», – подчеркнул директор Новосибирского филиала Евгений Долженко.

Основную номенклатуру перевозок составили строительные и сборные грузы, промышленное сырье и минеральные удобрения. При этом объем погрузки промышленного сырья увеличился на 35%, до 20,3 тыс. т, строительных грузов – на 20%, до 3,5 тыс. т.

Основной грузопоток следовал со станций Алтайского края и Томской области в адрес грузополучателей Дальневосточной, Восточно-Сибирской, Красноярской, Забайкальской, Северной и Горьковской железных дорог, а также в страны СНГ, Монголию и Китай.