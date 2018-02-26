Отдел металлообработки БМК выполнил крупные заказы для главных строек Калининграда

Зимние месяцы отдел металлообработки Балтийской металлургической компании провёл в кропотливой и плодотворной работе. Сразу три ведущие стройки Калининграда обратились к мастерам БМК за услугами по изготовлению металлоконструкций разного назначения.

Рассказывает офис-менеджер отдела В. Леонтьева: «За текущий квартал 2018 года мы изготовили блоки фундаментных болтов для Прегольской ТЭС, колесоотбойники и 33 антенные стойки для строящегося к Чемпионату по футболу стадиона. Кроме того, наши мастера оперативно собрали металлоконструкции для новой городской развязки — Восточной эстакады. Клиенты остались довольны результатом работы и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству».

На сегодняшний день все изделия отправлены на стройки, а отдел металлообработки готов к новым заказам!