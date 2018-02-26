Switch to English
ТМК , соединения класса «Premium» | 26 февраля 2018 г. | 11:46

ТМК разработала и испытала уникальное соединение TMK UP KATRAN

ТМК разработала и испытала уникальное соединение TMK UP KATRAN

ТМК разработала и испытала уникальное быстросборное соединение TMK UP KATRAN для добычи на шельфе, сообщает пресс-служба компании.

Трубная Металлургическая Компания успешно завершила испытания по программе Газпром ВНИИГАЗ уникального премиального соединения TMK UP KATRAN собственной разработки. Испытания проводились в Крыловском государственном научном центре».

TМК UP KATRAN — это уникальное быстросборное высокомоментное соединение, используемое при сборке кондукторных труб диаметром от 20” до 36” (508 мм — 914 мм). Соединение полностью разработано ТМК и впервые его производство на 100% локализовано в России — ранее соединения подобного типа закупались исключительно за рубежом. KATRAN — единственное соединение, которое может использоваться на всех шельфовых морских проектах в России, причем на любых глубинах и в самых суровых климатических условиях.

Новости по теме
31 января 2018 г. Газпром требует у трубников скидку 20%

Испытания включали в себя подтверждение механических свойств всех элементов конструкции, аттестацию сварки коннекторов, многократную сборку под собственным весом, а также целый комплекс статических испытаний по кручению, растяжению, сжатию, статического и циклического изгибов. Соединение продемонстрировало исключительные эксплуатационные свойства, обеспечив 100-процентную герметичность при предельных комбинированных нагрузках.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 86

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

19.02.2018
ТМК запустила новый комплекс термообработки на TMK-ARTROM в Румынии
02.12.2018
TMK IPSCO отменила IPO
02.09.2018
Владимир Путин выступил на съезде РСПП
02.05.2018
На Северском трубном заводе запущена уникальная система финишной доочистки сточных вод по технологии нулевого сброса
31.01.2018
Газпром требует у трубников скидку 20%
29.01.2018
ТМК и Газпром обсудили перспективы сотрудничества
23.01.2018
ТМК поставит Роснефти 8 тыс. т труб из стали 13% Сr с резьбовыми соединениями TMK UP PF
22.01.2018
ТАГМЕТ посетил заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович
22.01.2018
ТМК ожидает высокий спрос на все виды трубной продукции в 2018 г.
19.01.2018
ТМК отгрузила 3,806 млн т труб в 2017 г.
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter