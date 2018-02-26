ТМК разработала и испытала уникальное соединение TMK UP KATRAN

ТМК разработала и испытала уникальное быстросборное соединение TMK UP KATRAN для добычи на шельфе, сообщает пресс-служба компании.

Трубная Металлургическая Компания успешно завершила испытания по программе Газпром ВНИИГАЗ уникального премиального соединения TMK UP KATRAN собственной разработки. Испытания проводились в Крыловском государственном научном центре».

TМК UP KATRAN — это уникальное быстросборное высокомоментное соединение, используемое при сборке кондукторных труб диаметром от 20” до 36” (508 мм — 914 мм). Соединение полностью разработано ТМК и впервые его производство на 100% локализовано в России — ранее соединения подобного типа закупались исключительно за рубежом. KATRAN — единственное соединение, которое может использоваться на всех шельфовых морских проектах в России, причем на любых глубинах и в самых суровых климатических условиях.

Испытания включали в себя подтверждение механических свойств всех элементов конструкции, аттестацию сварки коннекторов, многократную сборку под собственным весом, а также целый комплекс статических испытаний по кручению, растяжению, сжатию, статического и циклического изгибов. Соединение продемонстрировало исключительные эксплуатационные свойства, обеспечив 100-процентную герметичность при предельных комбинированных нагрузках.