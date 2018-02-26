В 2018 г. отремонтируют 72 км «Чуйского тракта»

На текущий год запланирован ремонт 72 км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Дорожники приведут в нормативное состояние четырехкилометровый участок на подъезде к Горно-Алтайску. Ремонт также проведут на участке с 434 по 440 км в Майминском районе неподалеку от столицы региона.

Также в Майминском районе, продолжается реконструкция, к которой приступили в 2017 г. Проект предусматривает строительство транспортной развязки в двух уровнях с путепроводом протяженностью 77 м. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2019 г. Этот участок станет первым в составе будущего обхода села Майма.

Большой фронт работ развернется в Онгудайском районе. На двух объектах общей протяженностью 17 км дорожники выполнят капитальный ремонт (698 – 703 км; 706 – 718 км). Кроме того, транспортно-эксплуатационные характеристики повысят еще на трех участках общей протяженностью 27 км. Здесь же предстоит отремонтировать два моста – через реки Турала (592 км) и Айгулак (762 км). Помимо этого, работы пройдут в Шебалинском и Улаганском районах. На семи объектах проведут ремонт водопропускных труб.

В числе активно применяемых технологий – регенерация дорожной одежды методом холодного ресайклинга. В качестве защитного слоя используют битумно-минеральную открытую смесь с комплексной адгезионной добавкой. Такой вариант дорожной одежды обеспечит повышенный коэффициент сцепления покрытия, а сама технология более экологична по сравнению с традиционными.