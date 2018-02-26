Switch to English
дорожное строительство | 26 февраля 2018 г. | 11:15

В 2018 г. отремонтируют 72 км «Чуйского тракта»

В 2018 г. отремонтируют 72 км «Чуйского тракта»

На текущий год запланирован ремонт 72 км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Дорожники приведут в нормативное состояние четырехкилометровый участок на подъезде к Горно-Алтайску. Ремонт также проведут на участке с 434 по 440 км в Майминском районе неподалеку от столицы региона.

Также в Майминском районе, продолжается реконструкция, к которой приступили в 2017 г. Проект предусматривает строительство транспортной развязки в двух уровнях с путепроводом протяженностью 77 м. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2019 г. Этот участок станет первым в составе будущего обхода села Майма.

Новости по теме
22 февраля 2018 г. В Нижегородской области отремонтируют более 100 км федеральных дорог

Большой фронт работ развернется в Онгудайском районе. На двух объектах общей протяженностью 17 км дорожники выполнят капитальный ремонт (698 – 703 км; 706 – 718 км). Кроме того, транспортно-эксплуатационные характеристики повысят еще на трех участках общей протяженностью 27 км. Здесь же предстоит отремонтировать два моста – через реки Турала (592 км) и Айгулак (762 км). Помимо этого, работы пройдут в Шебалинском и Улаганском районах. На семи объектах проведут ремонт водопропускных труб.

В числе активно применяемых технологий – регенерация дорожной одежды методом холодного ресайклинга. В качестве защитного слоя используют битумно-минеральную открытую смесь с комплексной адгезионной добавкой. Такой вариант дорожной одежды обеспечит повышенный коэффициент сцепления покрытия, а сама технология более экологична по сравнению с традиционными.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 53

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

22.02.2018
В Нижегородской области отремонтируют более 100 км федеральных дорог
19.02.2018
В 2018 г. в Алтайском крае отремонтируют больше 100 км федеральных трасс
14.02.2018
Правительство РФ распределило 30 регионам средства на развитие автодорог
13.02.2018
В Центральном регионе отремонтируют более 350 км федеральных трасс в 2018 г.
02.09.2018
В 2018 г. в Воронежской области приведут в нормативное состояние пять мостов
02.08.2018
В 2017 г. отремонтировано 257 км федеральных дорог в Карелии и Мурманской области
02.05.2018
В 2017 г. в Поволжье и Республике Коми отремонтировано почти 400 км федеральных трасс
31.01.2018
В 2017 г. на Юге России отремонтировано свыше 110 км федеральных трасс
26.01.2018
В Москве завершается строительство трех эстакад СЗХ
17.01.2018
Движение по СВХ в Москве будет открыто в 2019-2020 гг.
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter