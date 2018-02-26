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Индия , Италия , JSW Steel , поглощение , Lucchini , Cevital | 26 февраля 2018 г. | 12:16

Индийская JSW Steel готова осуществить приобретение в Италии

Индийская JSW Steel готова осуществить приобретение в Италии
По данным индийской прессы, национальная металлургическая группа JSW Steel, судя по всему, проигравшая Tata Steel в борьбе за активы группы Bhushan, вместо этого, скорее всего, осуществит другое приобретение.

JSW Steel сделала предложение алжирской промышленной группе Cevital о покупке за 6 млрд. рупий ($93 млн.) итальянской компании Aferpi (Acciaierie e Ferriere di Piombino), бывшей Lucchini SpA. Сделку предполагается закрыть в конце марта или начале апреля текущего года.

Компания JSW Steel давно проявляет интерес к итальянскому рынку. Она пыталась приобрести Aferpi, которая принадлежала российской «Северстали», но обанкротилась в 2012 г. и была выставлена на торги, но в 2014 г. проиграла алжирцам. В 2017 г. JSW подавала заявку на итальянский металлургический комбинат Ilva, но уступила группе ArcelorMittal.

Aferpi номинально является вторым по величие производителем стали в Италии. Мощность ее завода Piombino составляет 2,5 млн. т в год. Он выпускает катанку, рельсы и сортовой прокат для машино- и автомобилестроения.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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