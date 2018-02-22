В Краснодарском крае появится производство оконных профилей

Соглашение с администрацией Краснодара ООО «Орас» подписало в рамках Российского инвестиционного форума-2018. Планируется, что предприятие будет производить профиль из ПВХ и алюминия. По предварительным оценкам, до 20% выпускаемой продукции будет экспортироваться.

К строительству завода приступят уже в ближайшее время. Производственная площадка будет возводится в два этапа. На первом будет построен цех по производству оконного и дверного профиля из ПВХ. На площади 30 тыс. кв. м будут установлены 30 экструзионных линий производства Германии и Австрии. Планируемый объем выпускаемой продукции — до 4 тыс. т в месяц.

На втором этапе будет возведен цех по производству профиля из алюминия, на площади 35 тыс. кв. м. будет установлено 4 экструзионные линии, итальянской компании Turla. Запланированный объем продукции - до 4 тыс. т в месяц.

Общая площадь предприятия после окончания всех работ составит 128 тыс. кв. м, из них площадь производственных помещений - 70 тыс. кв. м.

Предприятие начнет работу уже в начале 2020 г. С вводом завода в эксплуатацию, город получит дополнительно около 500 рабочих мест.

Также планируется установка пяти газогенераторов немецкой фирмы Maybach, которые полностью закроют потребности предприятия. Благодаря этому сохранится высокий экологический статус, а предприятие будет работать по замкнутому циклу. Завод замкнутого цикла будет оказывать минимальное влияние на окружающую среду и не повысит нагрузку на существующие сети.

«В Краснодарском крае не очень сильно развит энергетический комплекс, поэтому в компании приняли решение о строительстве своих мощностей. К работам по их установке приступят летом. Этот проект — редкое явление для Краснодарского края, так как он имеет высокий экологический запуск и представляет собой производство замкнутого цикла», - отметил учредитель ООО «Орас» Амир Альдхаб.

«Такие соглашения еще раз доказывают, что промышленный комплекс Краснодара продолжает развиваться, что он привлекателен для капиталовложений. Для города подобные проекты важны в первую очередь тем, что позволяют создавать новые рабочие места, расширять налогооблагаемую базу. Именно это направление инвестиционного развития для столицы Кубани сейчас в приоритете», - прокомментировал мэр столицы Кубани Евгений Первышов.