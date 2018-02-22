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Алюминиевая Ассоциация , Алюминий , Мебельная промышленность | 22 февраля 2018 г. | 16:02

В России впервые выберут лучших дизайнеров мебели из алюминия

В России впервые выберут лучших дизайнеров мебели из алюминия

Алюминиевая Ассоциация совместно с Союзом дизайнеров России и Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) объявляют конкурс на лучший дизайн-проект мебели из алюминия – «ИдеАlный интерьер».

Победителей выберет авторитетное жюри, состоящее из экспертного совета Национальной премии «Российская кабриоль», отраслевого художественно-технического совета (ОХТС) по мебели, представителей Алюминиевой Ассоциации, АМДПР, Союза дизайнеров России.

Призы будут в трех номинациях:

  • «Стул с использованием алюминиевых несущих конструкций»
  • «Школьная мебель (мебель для сидения, парта, ученический стол)»
  • «Алюминий в мебели, интерьере и аксессуарах. Взгляд в будущее»

Целью конкурса является привлечение специалистов и студентов профильных ВУЗов к работе с алюминием. Победители смогут не только принять участие в разработке современного дизайна мебельной продукции из алюминия, но и, возможно, в дальнейшей коммерциализации успешного образца.

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Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с февраля до 31 августа 2018 года. Награждение победителей состоится в ходе 30-й международной выставки «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» 19-23 ноября 2018 года.
Проекты и контактные данные авторов можно присылать по e-mail с пометкой «ИдеALный интерьер». Полная информация о конкурсе и условиях участия.

«Конкурс станет идеальной возможностью продемонстрировать свои навыки и знания начинающим и опытным специалистам. Кроме того, мы уверены, что производители мебели по-новому посмотрят на перспективы, которые открываются перед отраслью в связи с ростом применения алюминия. С нетерпением ждем возможности изучить конкурсные работы», - отметил Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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