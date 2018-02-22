Комбинат КМАруда прошёл аудит по стандартам ISO и OHSAS

Комбинат КМАруда (входит в Промышленно-металлургический холдинг) успешно прошел аудит на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015 (менеджмент качества), ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента) и OHSAS 18001:2007 (менеджмент профессиональной безопасности и здоровья).

Сертификационный аудит проведен компанией SGS Vostok Ltd., российским подразделением швейцарской SGS. Аудит проходил в два этапа: посещение предприятия и проверка соответствия требованиям международных стандартов.

Работа по внедрению систем менеджмента качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности на Комбинате КМАруда активно велась с начала 2017 года. Полученные по итогам аудита международные сертификаты – подтверждение качества продукции и эффективности работы предприятия.

«Для Комбината КМАруда это очень важное событие. Наличие этих сертификатов высоко ценится потребителями во всем мире. Получение сертификатов служит дополнительным подтверждением того, что мы поставляем качественный продукт и соблюдаем все нормы экологии и безопасности на производстве», – прокомментировала начальник отдела интегрированной системы менеджмента Комбината КМАруда Светлана Вислогузова.