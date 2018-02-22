РМ-Стил , АвтоВАЗ , фасонные профили , автомобилестроение | 22 февраля 2018 г. | 15:31
РМ-Стил с 2018 г. возобновляет производство фасонных профилей для АвтоВАЗа
Стальная продукция предназначена для реализации проекта LADA 4x4 (Нива 21214). Фасонные профили будут производиться и поставляться в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 и международного стандарта системы менеджмента качества автомобильной промышленности IATF 16949:2016.
Основным вектором развития ООО «РМ-Стил» на ближайшие годы станет создание благоприятных и взаимовыгодных условий для развития предприятий автомобилестроения и машиностроения.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 271
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