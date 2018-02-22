Загорский трубный завод в три раза нарастил реализацию «Золотых идей»

Сотрудниками компании за 9 месяцев работы программы подано свыше 250 идей, претендующих на звание «золотых».

Программа «Золотая идея» действует на Загорском трубном заводе уже более 11 месяцев. За этот период сотрудники компании предложили более 250 улучшений производственного процесса, направленных на оптимизацию бизнес-процессов. На сегодняшний день 89 идей уже реализовано, столько же находятся в стадии проработки. Совокупный доля реализованных идей, таким образом, по отношению к прошлому году, выросла в 3 раза.

Участником программы «Золотая идея» может стать каждый сотрудник Загорского трубного завода. Основным вектором программы является возможность внесения личного вклада каждым сотрудником в благосостояние предприятия, оптимизация расходов компании, а также внедрение лучших практик, предлагаемых сотрудниками компании вне зависимости от занимаемой должности. Все авторы идей получают материальную компенсацию в случае целесообразности реализации идеи.

Первый заместитель генерального директора – операционный директор Загорского трубного завода Сергей Торопов: «За последние полгода мы наблюдаем рост числа идей, поданных именно сотрудниками рабочих специальностей. Напомню, итоги предыдущего квартала говорили о том, что цеховыми рабочими подана лишь пятая часть идей, тогда как сегодня эта цифра уже стремится к трети. Я считаю это неплохим результатом, поскольку он доказывает, что сегодня у большой части персонала даже не возникает сомнения в том, что их голос будет услышан, а предложение – внедрено. Что очень важно для нашей компании, с молодой корпоративной и производственной культурой».

В рамках ежеквартального подведения итогов по программе «Золотая идея», сотрудникам, подавшим наиболее эффективные предложения, либо группе сотрудников, подавшим коллективное предложение, выплачивается премия в размере до 10 000 рублей.