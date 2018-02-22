Группа KAZ MINERALS опубликовала результаты деятельности за 2017 г.

В 2017 г. Группа увеличила производство меди на 80%, золота – на 40%. В феврале прошедшего года произведен первый концентрат на Актогайской обогатительной фабрике (ОФ) по переработке сульфидной руды; с начала октября предприятие объявлено достигшим уровня проектного производства. Производственная мощность Бозшаколя к концу 2017 года была на уровне, близком к расчетному.

В 2018 г. Группа намерена произвести 270-300 тыс. т меди.

Валовой доход Группы удвоился в 2017 г. до $ 1,938 млрд (2016: $969 млн). Валовой EBITDA вырос в 2,5 раза – с $492 млн в 2016 до $1,235 млрд в 2017 году. Операционная прибыль увеличилась более чем в три раза до $715 млн (2016: $218 млн).

Производственные итоги

В 2017 г. Группа KAZ Minerals произвела меди (оплачиваемый металл в концентрате и катодная медь из оксидной руды Актогая) 259 тыс. т, на 80% больше, чем в предыдущем. Производство золота (оплачиваемый металл в концентрате) – 179 тыс. унций, серебра (оплачиваемый металл в концентрате) – 3,506 млн унций, цинка в концентрате – 58 тыс. т.

Объем добытой компанией руды – 64,8 млн т.

Производство меди на Бозшаколе в 2017 г. – 101 тыс. т, на 111% больше, чем в 2016 г. Объем произведенного золота – 119 тыс. унций. На Актогае произведено 90 тыс. тонн меди, из них 65 тыс. тонн из сульфидной руды и 25 тыс. тонн катодной меди из оксидной руды. Предприятия Восточного региона и Бозымчакский ГОК в Кыргызстане произвели 67 тыс. т меди.

Финансовые результаты

В 2017 г. Группа KAZ Minerals реализовала 256 тыс. т меди (2016 г. - 141 тыс. т). Рост объема продаж обусловлен наращиванием производства на Бозшаколе и Актогае. Средняя цена на медь на Лондонской бирже металлов в 2017 г. составила $6 163 за тонну – на 27% выше по сравнению с $4 860 за тонну в 2016 г.

Валовой доход от реализации за 2017 г. составил по Группе $1,938 млрд, в два раза больше по сравнению с предыдущим годом ($969 млн). Увеличение произошло главным образом за счет существенно увеличенного вклада с Бозшаколя и Актогая в размере $439 млн и $462 млн соответственно на фоне укрепляющегося рынка.

Валовой доход от реализации продукции Восточного региона и Бозымчака увеличился на $68 млн благодаря возросшей цене на медь, цинк и серебро, которая более чем компенсировала снижение производства меди и цинка.

Валовой показатель EBITDA Группы (за вычетом особых статей) увеличился на 151% – с $492 млн в 2016 году до $1,235 млрд в 2017 году – благодаря полногодичному производству на Бозшакольской ОФ по переработке сульфидной руды и Актогайском комплексе по переработке оксидной руды, запуску Бозшакольской ОФ по переработке каолинизированной руды и Актогайской ОФ по переработке сульфидной руды, а также росту цен на медь и цинк. Маржа валового EBITDA (за вычетом особых статей) повысилась с 51% в 2016 году до 64% в 2017 году. EBITDA в размере $1,038 млрд (2016: $351 млн) исключает $197 млн EBITDA на этапе допроектного производства.

Операционный доход Группы увеличился за отчетный период на 228% до $715 млн, по сравнению с $218 млн в 2016 г.

Базовая прибыль Группы составила в 2017 году $476 млн. Доход на акцию, основанный на базовой прибыли, вырос на 168% до $1,07 (2016: $0,40).

Свободный поток денежных средств увеличился до $452 млн вследствие наращивания производства на новых рудниках и низких потребностях в затратах на поддержание производства, что привело к увеличению потоков денежных средств на $512 млн (с $60 млн отрицательного денежного потока в 2016 г.).

Чистая задолженность KAZ Minerals уменьшилась с $2,669 млрд в конце 2016 года до $2,056 млрд в конце 2017 года за счет устойчивого операционного потока денежных средств и меньших, чем ожидалось, капитальных затрат на расширение производства – $196 млн вместо прогнозных $300 млн.

Чистая денежная себестоимость всех предприятий Группы зафиксирована в первом квартиле глобальной кривой денежных затрат. Консолидированная чистая денежная себестоимость составила в 2017 году 66 центов США/фунт.

На Бозшаколе общая денежная себестоимость в размере 121 цент США/фунт соответствует запланированному диапазону 115-135 центов США/фунт, с конкурентоспособной чистой денежной себестоимостью в 54 цента США/фунт, поддержанной высоким производством золота в 2017 г.

Наращивание производства на Актогае в 2017 году обеспечило более высокий, чем ожидалось в начале года, объем производства, сократив соответственно затраты на единицу продукции, и привело к общей денежной себестоимости сульфидного и оксидного производства в размере 100 центов США/фунт, ниже запланированного диапазона 110-130 центов США/фунт.

Общая денежная себестоимость в Восточном регионе и на Бозымчаке увеличилась в 2017 году на 9% до 208 центов США/фунт. Чистая денежная себестоимость в размере 42 цента США/фунт (2016: 68 центов США/фунт) явилась результатом устойчивого производства попутной продукции.

Капитальные затраты 2018

В 2018 году капитальные затраты на расширение производства по проекту Актогай составят до $350 млн, включая $300 млн отсроченных платежей генеральному строительному подрядчику и средства на строительство заключительного этапа панелей кучного выщелачивания оксидной руды. Также в 2018 году предусмотрены первые затраты в размере $200 млн по проекту расширения Актогайского ГОКа.

На Бозшаколе в 2018 году предусмотрено около $40 млн капитальных затрат на окончательные выплаты подрядчику.

$40 млн будут инвестированы в Восточный регион и Бозымчак, в основном на освоение второй очереди Артемьевского месторождения.

Таким образом, общие капитальные затраты на расширение производства составят в 2018 г. $630 млн.

Капитальные затраты на поддержание производства в 2018 г. ожидаются в размере около $35 млн на Бозшаколе, около $30 млн на Актогае и около $50 млн в Восточном регионе и на руднике Бозымчак.

Актогай II

Группа KAZ Minerals в настоящее время практически завершила фазу роста, связанную с реализацией Бозшаколя и первого этапа Актогая. Компания готовится приступить к следующему этапу своего развития. В декабре 2017 года Совет директоров утвердил проект «Актогай II» стоимостью $1,2 млрд, который удвоит мощности по переработке сульфидной руды за счет строительства второй обогатительной фабрики, идентичной уже имеющимся Бозшакольской ОФ и Актогайской ОФ. Проект позволит ежегодно производить дополнительно 80 тыс. тонн меди в период 2022-2027 гг. и 60 тыс. тонн в дальнейшем. Срок службы рудника сократится с более чем 50 лет до 28 лет в связи с возросшими объемами переработки.

План производства на 2018 г.

С учетом того, что к началу 2018 г. производственная мощность Бозшаколя была на уровне, близком к расчетному, и Актогай планирует достичь в этом году 100%-ной мощности, плановый годовой диапазон производства меди Группой в 2018 году установлен на уровне 270-300 тыс. тонн.

Производство меди на Бозшаколе ожидается в пределах 95-105 тыс. т. На Актогае объем медного производства определен в диапазоне 110-130 тыс. т, включая 20-25 тыс. т катодной меди из оксидной руды и 90-105 тыс. т меди из сульфидной руды. Производство меди в Восточном регионе и на руднике Бозымчак ожидается на уровне около 65 тыс. т.

Планируемое производство цинка в концентрате в 2018 г. – около 60 тыс. т. Объем произведенного золота, по ожиданиям, составит 160-175 тыс. унций, немногим меньше, по сравнению с 2017 г., вследствие снижения содержания золота на Бозшаколе и Бозымчаке, когда содержание металла в руде было выше ожидаемого. Запланированный объем производства серебра составит около 3 млн унций.

Несмотря на положительные перспективы по финансовому состоянию Группы, в результате наращивания производства на Бозшаколе и Актогае и улучшения ситуации на рынке меди, Группа инвестировала значительные средства в эти проекты и в ближайшее время приоритетом остается снижение показателя соотношения заемных средств к собственному капиталу. Соответственно, Совет Директоров не рекомендует выплату дивиденда за 2017 финансовый год. С начала листинга Группа выплатила акционерам около $2,1 млрд и намерена продолжать оценивать финансовое состояние, денежные потоки и перспективы роста Группы для возможности выплат дивидендов в будущем.

Председатель правления Группы KAZ Minerals Эндрю Саузам прокомментировал: «В 2017 г. Группа достигла высокого роста производства и низкого уровня операционных затрат. Благодаря успешному наращиванию производства на Бозшаколе и Актогае в нашем портфеле сегодня преобладают крупномасштабные низкозатратные современные рудники, которые предполагают генерирование значительных денежных потоков в будущем. Мы создали устойчивую платформу для обеспечения дальнейшего роста в 2018 г., а также проекта расширения Актогая. Благодаря этому у нас благоприятное положение для реализации наших преимуществ на укрепляющемся рынке, так как снижение мирового предложения совпадает с продолжающимся ростом спроса».