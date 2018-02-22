Абинский ЭМЗ приступит к реализации строительства 5-й очереди производства

Губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи было подписано соглашение с Абинским электрометаллургическим заводом по строительству пятой очереди завода по производству метизных изделий.

Общий объем инвестиций - 3 200 млн рублей, по итогам реализации указанного инвестпроекта будет создано 400 рабочих мест. При подписании также присутствовал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"По объемам производства Абинский металлургический завод уже входит в число мировых лидеров, а его продукция известна широко за пределами России. Не могу не отметить тот факт, что это уникальное предприятие, которое принесло в Краснодарский край новую отрасль промышленности, организовано нашим, внутренним инвестором", – подчеркнул Вениамин Кондратьев.