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Абинский электрометаллургический завод , Метизы , Проволока - крепеж , Проволока-крепеж | 22 февраля 2018 г. | 13:12

Абинский ЭМЗ приступит к реализации строительства 5-й очереди производства

Абинский ЭМЗ приступит к реализации строительства 5-й очереди производства

Губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи было подписано соглашение с Абинским электрометаллургическим заводом по строительству пятой очереди завода по производству метизных изделий.

Общий объем инвестиций - 3 200 млн рублей, по итогам реализации указанного инвестпроекта будет создано 400 рабочих мест. При подписании также присутствовал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"По объемам производства Абинский металлургический завод уже входит в число мировых лидеров, а его продукция известна широко за пределами России. Не могу не отметить тот факт, что это уникальное предприятие, которое принесло в Краснодарский край новую отрасль промышленности, организовано нашим, внутренним инвестором", – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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