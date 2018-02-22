Дорожная техника на базе шасси КАМАЗ направлена в Татарстан

Крупная партия коммунальной дорожно-уборочной техники на базе шасси КАМАЗ поставлена в адрес муниципальных предприятий Татарстана.

Одна из семи поставленных моделей автотехники – комбинированная дорожная машина КО-829А1 на шасси КАМАЗ-43253, предназначенная для круглогодичного использования по содержанию городских дорог с твёрдым покрытием. Этот надёжный автомобиль является отличным решением при эксплуатации в городских условиях с плотным движением и необходимости проведения работ в узком пространстве.

Кроме того, в числе приобретённой спецтехники – дорожная машина ЭД-244КМГ на шасси КАМАЗ-53605, работающая на метане. Эта модель также может использоваться для обслуживания городских территорий в любое время года. Благодаря своим небольшим габаритам и высокой маневренности автомобиль способен удовлетворить самые высокие требования к качеству содержания дорог и улиц в городе.

Сделка совершена в рамках Распоряжения Кабинета министров РТ, направленного на обновление городских автопарков. Пополнение парка спецтехники современными дорожно-уборочными машинами на шасси КАМАЗ коснулось ряда муниципалитетов республики, среди которых Казань и Набережные Челны, Буинский, Апастовский, Мамадышский, Бугульминский, Тетюшский, Альметьевский муниципальные районы.

Всего в республику были направлены 92 комбинированные дорожные машины на шасси КАМАЗ в количестве 92 единиц, среди них 31 автомобиль – газомоторный и работает на компримированном природном газе, остальные автомобили – на дизельном топливе.