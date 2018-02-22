УАЗ планирует поставлять в страны Центральной Америки до 700 внедорожников в год

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу Sollers) начал поставки первых 50 автомобилей в республику Коста-Рика, сообщила компания.

«Коста-Рика не самый крупный рынок в Центральной Америке для объемов УАЗа, однако, поставки в этот регион могут вырасти до 500-700 автомобилей в год при условии успешного развития дистрибуции нашего локального партнёра также и в соседние страны, включая Гватемалу, Панаму и Сальвадор», - сказал директор по экспорту УАЗа Андрей Дорофеев.

Автозавод договорился о сотрудничестве с локальным дистрибьютором Vehiculos Rusos Decentroamerica S.A. Ранее завод поставлял автомобили в Коста-Рику в 2008 г. В Коста-Рику отправлены автомобили УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» с дизельными двигателями, УАЗ «Профи» в вариациях 4x4 и 4x2 с бензиновым мотором и с газобаллонным оборудованием.

Автозавод также договорился о поставках автомобилей партнерам в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике, Парагвае, Эквадоре, Гондурасе. Компания также ведет переговоры с дистрибьюторами в Перу, Аргентине и Чили.

Ульяновский автозавод увеличил поставки на зарубежные рынки в 2017 году по сравнению с 2016 г. на 47%, до 5,1 тыс. автомобилей.