РЖД и Австрийские железные дороги расширяют сотрудничество

РЖД и Австрийские железные дороги утвердили дополнение к соглашению о сотрудничестве 2011 г.

Стороны договорились изучить возможности для привлечения дополнительных грузопотоков на железнодорожный транспорт, совершенствования операционных и информационных систем, а также развития совместных пассажирских перевозок и взаимодействия на рынках третьих стран.

«Австрийские железные дороги – один из ведущих партнеров РЖД в Европе. Подписанное сегодня соглашение создает хорошую основу для дальнейшей совместной работы в развитии инфраструктуры, пассажирских и грузовых перевозок, инновационных технологий, а также кадрового потенциала», – отметил глава РЖД Олег Белозёров.

Соглашение предусматривает продолжение сотрудничества в реализации проекта строительства ширококолейной железной дороги до Вены в рамках совместного предприятия Breitspur Planungsgesellschaft mbH с учетом результатов технико-экономического обоснования. Подписанный документ также предполагает сотрудничество в сфере инновационных технологий.

В сентябре 2012 г. РЖД и Австрийские железные дороги подписали меморандум о совместных действиях по развитию кадрового потенциала. Заключенное сегодня соглашение закрепляет намерения российских и австрийских железных дорог взаимодействовать в этой сфере в формате проведения совместных мероприятий, включая организацию деловых и учебных визитов, семинаров, стажировок, программ повышения квалификации и т.д.