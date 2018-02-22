Switch to English
РЖД , Железные дороги | 22 февраля 2018 г. | 13:03

РЖД и Австрийские железные дороги расширяют сотрудничество

РЖД и Австрийские железные дороги расширяют сотрудничество

РЖД и Австрийские железные дороги утвердили дополнение к соглашению о сотрудничестве 2011 г.

Стороны договорились изучить возможности для привлечения дополнительных грузопотоков на железнодорожный транспорт, совершенствования операционных и информационных систем, а также развития совместных пассажирских перевозок и взаимодействия на рынках третьих стран.

«Австрийские железные дороги – один из ведущих партнеров РЖД в Европе. Подписанное сегодня соглашение создает хорошую основу для дальнейшей совместной работы в развитии инфраструктуры, пассажирских и грузовых перевозок, инновационных технологий, а также кадрового потенциала», – отметил глава РЖД Олег Белозёров.

Новости по теме
19 февраля 2018 г. ЕВРАЗ и РЖД заключили новый пятилетний контракт на поставку рельсовой продукции

Соглашение предусматривает продолжение сотрудничества в реализации проекта строительства ширококолейной железной дороги до Вены в рамках совместного предприятия Breitspur Planungsgesellschaft mbH с учетом результатов технико-экономического обоснования. Подписанный документ также предполагает сотрудничество в сфере инновационных технологий.

В сентябре 2012 г. РЖД и Австрийские железные дороги подписали меморандум о совместных действиях по развитию кадрового потенциала. Заключенное сегодня соглашение закрепляет намерения российских и австрийских железных дорог взаимодействовать в этой сфере в формате проведения совместных мероприятий, включая организацию деловых и учебных визитов, семинаров, стажировок, программ повышения квалификации и т.д.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 205

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

19.02.2018
ЕВРАЗ и РЖД заключили новый пятилетний контракт на поставку рельсовой продукции
16.02.2018
Северсталь и Северная жд закрепили сотрудничество
14.02.2018
РЖД инвестирует 739 млн руб. в развитие Вологодского железнодорожного узла СЖД
02.05.2018
Локомотивный парк ВСЖД значительно увеличится в 2018 г.
22.01.2018
Актюбинский РБЗ и РЖД подписали меморандум о поставках рельсовой продукции в Россию
17.01.2018
В 2018 г. на развитие Горьковской железной дороги направят 13 млрд руб.
16.01.2018
РЖД Логистика организовала доставку длинномерных рельсов из Казахстана
01.11.2018
«ЛокоТех» заключил с РЖД контракт на 243,9 млрд руб. на ремонт локомотивов до 2022 г.
22.12.2017
РЖД и правительство Астраханской области подписали соглашение о взаимодействии
15.12.2017
ПГК и РЖД расширили условия ремонта вагонов
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter