«Красное Сормово» спустит на воду пятый танкер-химивоз для «БФ Танкер»

На заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 22 февраля 2018 г. состоится спуск на воду танкера-химовоза проекта RTS27М. Это будет пятый по счету химовоз данного проекта в серии танкеров, строящихся для компании «БФ Танкер».

Трехсторонние контракты на строительство пяти танкеров-химовозов проекта RST27M были подписаны между заводом «Красное Сормово», компанией «БФ Танкер» и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) в конце 2016 г. Заказчиком по судам выступает ГТЛК.

Контрактами предусмотрена передача танкеров-химовозов заказчику в 2017-2018 гг. К настоящему времени «БФ Танкер» уже получил три химовоза проекта RST27М. Четвертое судно ожидает открытия навигации и будет передано заказчику после прохождения ходовых испытаний. Пятому танкеру-химовозу после спуска на воду предстоит пройти швартовные и ходовые испытания, прежде чем стороны подпишут акт передачи.

По сравнению с RST27, грузоподъемность танкеров-химовозов нового модернизированного проекта RST27М увеличена более чем на 800 т, в 6 танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов одним рейсом: нефть и нефтепродукты, а также вредные жидкие вещества наливом.