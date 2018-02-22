Карабашмедь отметила 20 лет с момента перезапуска

Карабашмедь (Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») отметила двадцатилетие образования нового юридического лица и возобновления производственной деятельности после закрытия завода.

Карабашский медеплавильный завод был основан в 1910 г. В течение всего прошлого века он был одним из основных поставщиков меди для российской промышленности, в первую очередь – военной. Однако, почти сто лет предприятие работало без систем газоочистки, а с 1933 по 1957 гг. – без хвостохранилища. Таким образом, к концу 1980-х гг. накопленный экологический ущерб достиг критических значений, и в 1989 г. было принято решение остановить производство. Город Карабаш потерял градообразующее предприятие, основного работодателя и социального гаранта. Начался отток населения из Карабаша.

Чтобы снять высочайшую социально-экономическую напряженность в Карабаше, в 1998 г. было принято решение вновь запустить металлургическое производство. На базе медеплавильного комбината было образовано новое юрлицо – ЗАО «Карабашмедь». Началась новая веха в истории предприятия и всего города.

«В 1998 г. предприятие «Карабашмедь» было запущено после десяти лет простоя, это был завод образца конца 19 – начала 20 века: здесь была одна шахтная печь и один конвертер. За 20 лет произошли колоссальные изменения: сейчас это современнейшее, прекрасно оснащенное предприятие. На Карабашмеди работает медеплавильный комплекс Ausmelt – это современнейшая печь, которая не имеет аналогов в России. Построен новый эффективный сернокислотный цех. Смонтирована механизированная линия медерозлива. Предприятие соответствует всем принятым международным стандартам – как производственным, так и экологическим» – отметил вице-президент РМК по металлургическому производству Алексей Бакин.

За прошедшие годы РМК инвестировала в модернизацию Карабашмеди, повышение производительности и минимизацию нагрузки на окружающую среду порядка 18 млрд руб. Еще порядка 2 млрд руб. планируется инвестировать в 2018 г. В результате проведенной модернизации химико-металлургического комплекса завода объем производственных выбросов сократился более чем в 20 раз к уровню 2000 г.

«Современное производство оценивается в первую очередь с экологической точки зрения; для снижения нагрузки на окружающую среду у нас работает современный сернокислотный цех для утилизации отходящих газов металлургических агрегатов, запущено отделение очистки промышленных стоков – все стоки, образующиеся на предприятии, возвращаются в технологический процесс. На сегодняшний день предприятие находится на завершающей стадии технического перевооружения, в течение этого года будут запущены новые конвертеры фирмы Kumera, новая система газоочистки», – подчеркнул генеральный директор предприятия Андрей Ханжин.