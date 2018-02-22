На ВИЗ-Стали стартуют конкурсы профессионального мастерства

В 2018 г, на ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) пройдет девять конкурсов профессионального мастерства. Они направлены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к совершенствованию знаний и методов работы, поощрение работников с наилучшими результатами, развитие кадрового резерва.

В марте состоится конкурс «Инженер года». Позже за звание «Лучший по профессии» будут бороться стропальщики, контролеры ОТК, аппаратчики конверсии, вальцовщики станов холодной прокатки и водители. Машинисты кранов и электрогазосварщики станут участниками регионального профессионального конкурса «Славим человека труда!».

Эксперты будут оценивать теоретические знания участников, качество и скорость выполнения практических заданий, соблюдение норм техники безопасности и правил по охране труда.

Летом активные и талантливые работники в возрасте до 35 лет продемонстрируют творческие и управленческие способности в многоэтапном конкурсе «Молодой лидер». 12 финалистов войдут в кадровый резерв предприятия.

«Конкурсы профессионального мастерства позволяют выявить и поощрить сотрудников с высоким уровнем знаний и навыков. Участие в таких проектах стимулирует работников к изучению передового опыта коллег и саморазвитию. Это способствует повышению личной эффективности и улучшению результатов труда», – отметила и.о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.