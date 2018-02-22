Ижсталь увеличила поставки металлопродукции в Беларусь

Завод «Ижсталь» (входит в Мечел) в 2017 г. увеличил отгрузку предприятиям Республики Беларусь на 7 тыс. т, или 68%, в сравнении с 2016 г.

Ижсталь являлась участником соглашения между Удмуртской Республикой и Республикой Беларусь в 2015-2017 гг. Среди потребителей металлопродукции завода – крупнейшие белорусские предприятия автомобиле-, машиностроения, производители сельхозтехники, инструментальные заводы.

В 2,3 раза выросли поставки Ижстали ведущему предприятию Беларуси МАЗу, выпускающему седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования, пассажирские автобусы. Рост поставок холдингу «Гомсельмаш», входящему в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин, составил 2,8 раза. Отгрузки в адрес других крупных предприятий-производителей сельхозтехники, таких как Агрострой и Спецагро, увеличились в 2,3 и 2,7 раза соответственно. В 3 раза увеличились поставки Минскому заводу колесных тягачей.

Всего Ижсталь отгружает металлопродукцию более 20 промышленным предприятиям Республики Беларусь. Основной поставляемый сортамент – сортовой прокат из углеродистых, легированных, нержавеющих и быстрорежущих марок стали, калиброванный прокат, фасонные профили высокой точности.

«Мы рассматриваем Беларусь как один из приоритетных рынков сбыта и планируем развивать сотрудничество с промышленными предприятиями республики», – прокомментировал директор по сбыту Ижсталь Андриян Сорокин.