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ТМК ЧЕРМЕТ , ломозаготовка | 22 февраля 2018 г. | 11:05

ТМК ЧЕРМЕТ отгрузил потребителям 2 млн т лома 2017 г.

ТМК ЧЕРМЕТ отгрузил потребителям 2 млн т лома 2017 г.

По итогам 2017 г. ТМК ЧЕРМЕТ выполнил годовой план поставок, отгрузив ключевым потребителям свыше 2 млн т металлолома, что составило более 10% от объема отечественного ломозаготовительного рынка.

Увеличение поставки произошло, главным образом, вследствие роста доли заготовки лома собственного производства в Свердловской, Челябинской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областях. В общем объеме реализации металлургического сырья предприятия объем отгрузки дочерних подразделений ТМК ЧЕРМЕТ составил 40% — более 835 тыс. т, что является абсолютным рекордом за весь период деятельности региональных ломозаготовительных предприятий компании.

Кроме того, на фоне увеличения производительности труда на 14% дочерние компании ТМК ЧЕРМЕТ на 10% снизили административно-хозяйственные расходы на реализацию одной тонны металлолома.

По словам генерального директора ТМК ЧЕРМЕТ Фагима Валеева, спрос отечественных сталепроизводительных компаний на металлургическое сырье остается стабильно высоким. «Сегодня ТМК ЧЕРМЕТ объединяет четыре региональных подразделения, где работает 19 площадок. Увеличение объема лома собственного производства — бизнес-стратегия предприятия. В 2017 г. инвестиционная программа компании составила свыше 100 млн. руб.».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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