Восточный Порт определил исполнителей для изготовления и монтажа пересыпных станций 3-й очереди

Восточный Порт определил исполнителей контрактов на изготовление и монтаж 10 пересыпных станций 3-й очереди специализированного угольного комплекса. Работы выполнят компании Инженерно-строительный центр УГМК, Капстрой, Промтехмонтаж и Губеровский Ремонтно-Механический Завод.

Проект 3-й очереди предполагает установку 15 станций, 5 из которых уже установлены или находятся в стадии монтажа. Конструкции станций изготавливаются российскими производителями из высокопрочного отечественного металла. Общая стоимость работ по изготовлению и установке всего комплекса пересыпных станций составляет около 757 млн руб.

Монтаж всех пересыпных станций планируется выполнить до сентября 2018 года. Их ввод в эксплуатацию намечен одновременно с технологическим оборудованием Третьей очереди угольного комплекса в 2018 году.

Пересыпные станции — отдельно стоящие здания, работающие как приемные бункеры, оснащенные челночными и пересыпными конвейерами. Станции предназначены для передачи угля между конвейерами, соединяющими вагоноопрокидыватели со складами и судопогрузочными машинами.

В целях повышения экологической безопасности перевалки все пересыпные станции 3-й очереди являются крытыми конструкциями и оборудуются мощными аспирационными установками для улавливания угольной пыли.

Работа станций возможна по четырем маршрутам — «вагон–склад», «вагон–судно» «склад–судно», «склад–склад», что позволяет вести погрузку угля как со складов терминала, так и напрямую из вагонов на судно, минуя склады.

Применение передовых технологий в реализации проекта Третьей очереди обеспечит минимальное время оборота полувагонов в порту и повысит скорость перевалки при повышении экологической безопасности процесса.