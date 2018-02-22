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Русский уголь , добыча угля , Прогнозы | 22 февраля 2018 г. | 11:30

«Русский Уголь»: 2018 г. для рынка угля будет стабильным

«Русский Уголь»: 2018 г. для рынка угля будет стабильным

Как на российском, так и на мировом рынке угля в 2018 г. будет сохраняться позитивная стабильность, считают эксперты компании «Русский Уголь». По их словам, в нынешнем году на рынке будут продолжаться позитивные тренды 2017 г., который для угольной отрасли во всех отношениях оказался лучше, чем прогнозировали.

По мнению экспертов Русского Угля, рост цен на уголь может смениться стагнацией, но резкого падения цен на уголь ждать не стоит.

Нынешняя холодная зима в Европе и Китае также способствовала поддержанию стабильно высоких цен на твердое топливо. Положительное влияние на рынок оказывает и общее оздоровление мировой экономики.

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В странах Азиатско-Тихоокеанского региона будет сохраняться тенденция роста спроса на уголь. Развивается угольная отрасль Австралии и США. Китай благодаря своей ориентации на импорт угля из-за принятой экологической программы и программы по реструктуризации угледобывающих предприятий оказывает поддержку мировому экспорту угля.

Стабильность сохраняется и на внутреннем рынке. По мнению экспертов «Русского Угля», в 2018 г. в России продолжат развиваться новые центры угледобычи на Дальнем Востоке, а крупнейшие компании угольной отрасли сохранят высокие объемы добычи.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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