Tata Steel скорее всего присоединит к себе всю группу Bhushan

Комитет кредиторов обанкротившейся индийской компании Bhushan Power & Steel отвергнул неожиданно пришедшее предложение о ее выкупе со стороны британской металлургической группы Liberty House. Сообщается, что британцы слишком поздно спохватились, так как крайним сроком для подачи заявок было 8 февраля.

Теперь с наибольшей степенью вероятности новым собственником Bhushan Power & Steel, равно как и ее «сестринской» компании Bhushan Steel станет индийская металлургическая группа Tata Steel.

Она предложила 350 млрд. рупий ($5,4 млрд.) за Bhushan Steel и 170 млрд. рупий ($2,6 млрд.) за Bhushan Power. Если же считать пополнение оборотного капитала и покрытие долгов поставщикам сырья и материалов, расходы Tata Steel на совместное приобретение могут достигнуть 690 млрд. рупий ($10,7 млрд.).

Дороговизна сделки вызывает вопросы у ряда специалистов, которые в этой связи сравнивают приобретение Bhushan с покупкой британско-нидерландской компании Corus за $12,1 млрд. в 2005 г. Позднее индийская группа столкнулась из-за этого с серьезными финансовыми проблемами, а в 2016-2017 г. была вынуждена продать часть активов Corus со значительными убытками для себя.

Однако, в то же время, поглощение Bhushan сделает Tata Steel безоговорочным лидером индийской металлургической отрасли. Ее совокупные мощности по выплавке стали возрастут теперь от 18 млн. до почти 26 млн. т в год, не считая зарубежных предприятий в Европе и Сингапуре.